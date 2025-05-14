الاتحاد العام للمرأة السودانية بالقضارف يستلم قافلة دعم غذائية سيرتها محلية الفشقة

تسلّم الاتحاد العام للمرأة السودانية بولاية القضارف ظهر الاثنين، قافلة دعم غذائية سيرتها محلية الفشقة، دعماً ومساندةً للقوات المسلحة السودانية، في إطار المبادرات المجتمعية الهادفة لتعزيز الجبهة الداخلية ومساندة المتحركات في معركة الكرامة.

وشهدت مراسم التسليم مشاركة عدد من القيادات النسوية، برئاسة الأستاذة هاجر بشرى رئيسة اتحاد المرأة بالولاية، والأستاذ عمر محمد إبراهيم الأمين العام للمبادرة الشعبية لإسناد متحرك الشهيد الصياد بالقضارف، والأستاذة هدى محمد بحيري عضو الهيئة النسوية لدعم وإسناد القوات المسلحة، إلى جانب الأستاذة إنصاف حسن محمد رئيسة اتحاد المرأة بمحلية الفشقة، والأستاذة آمنة مهدي الرئيسة السابقة للاتحاد بالمحلية، وعدد من أمينات الأمانات بالولاية والمحلية.

وفي كلمتها خلال المناسبة، أكدت الأستاذة هاجر بشرى أن المرأة السودانية كانت ولا تزال سنداً حقيقياً للقوات المسلحة، مشيدةً بعودة اتحاد المرأة بمحلية الفشقة إلى ساحة العمل المجتمعي والتنظيمي، ومثمنةً المبادرات النسوية الداعمة للجيش وأعلنت عن انفتاح الاتحاد أمام كافة الجهات والمبادرات الراغبة في الإسهام في دعم المتحركات، مشددة على أهمية التنسيق وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية.

وأشارت هاجر إلى أن الاتحاد سيواصل العمل بروح عالية من المسؤولية والعزيمة من أجل تحقيق تطلعات المرأة السودانية والمشاركة الفاعلة في خدمة قضايا الوطن.