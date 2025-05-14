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وصول 4 أفواج من حجاج النيل الأبيض لمدينة سواكن في طريقهم للأراضي المقدسة
أكد الدكتور فتحي مهدي احمد امين أمانة الحج والعمرة بولاية النيل الابيض وصول أربعة أفواج من حجاج الولاية أمس إلى مدينة سواكن .
وقال أمين أمانة الحج والعمرة بالنيل الأبيض ل(سونا) ان الحجاج الذين وصلوا إلى سواكن بلغ عددهم 196 حاجا وحاجة موزعين على أربعة أفواج ، وطمأن فتحي أسر الحجاج وذويهم أن الحجاج وصلوا بخير وصحه جيدة .
وأشار إلى أن هذه الأفواج ستغادر إلى المدينة المنورة يوم غد عبر البحر من ميناء عثمان دقنة بسواكن إلى ميناء جدة الإسلامي .
واضاف أن الفوج الثاني من حجاج البحر سيغادر الولاية في 21 من مايو الجاري وأن أفواج الطيران ستغادر في 24 من الشهر نفسه .
سونا