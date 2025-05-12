لدى لقائه وزير الثقافة والاعلام التوم هجو يحيى صمود الشعب السوداني والتفافه حول القوات المسلحة

التقى وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الاستاذ خالد الاعيسر بمكتبه اليوم برئيس مسار الوسط التوم هجو .

وحيا رئيس مسار الوسط فى تصريح صحفي ، صمود الشعب السوداني والتفافه حول القوات المسلحة واهل العزم بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان وقيادته لمعركة الكرامة .

واشار هجو إلي استمرار مسيرة الانتصارات حتى تنظيف اخر شبر من ارض الوطن دنسته المليشيا المتمردة،

واضاف قائلا “ان الانتصارات ستتواصل حتى الفاشر ونيالا وزالنجي وكل شبر دنسته المليشيا الباغية”.

وقال التوم هجو ان استهداف المليشيا للمنشآت المدنية والبنى التحية بالمسيرات في بورتسودان لن يثني الشعب السوداني عن المضي قدما في مساندة الجيش في دحر المليشيا والتفاف الشعب حول قيادته ، مؤكدا صمود الشعب السوداني في التصدي لكل اشكال العدوان .

وشدد التوم الهجو على اهمية تماسك الجبهة الداخلية وتضافر الجهود ونبه هجو الى اهمية رتق النسيج الاجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية وحماية النسيج الاجتماعي من الاختراق .