مدير مستشفى الأبيض الدولى يشهد اﻻحتفال بجائزة د.الدسوقي للأداء المتميز

اعربت د. آمال خليل يوسف المدير العام لمستشفى الأبيض الدولى (الضمان) عن فخرها بالكوادر الطبية الشابة التى تمثل مستقبل الطب في السودان .

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمته المستشفى الاثنين بمناسبة مرور سته اشهر على مبادرة دكتور الدسوقي حسن محمد حميدة بتخصيص جائزة الأداء المتميز للكوادر الطبية بالمستشفى وتقدمت بالشكر للدكتور الدسوقي على هذه المبادرة التي أصبحت مصدر إلهام للكوادر العاملة بالمستشفى ومحفزا لتجويد الأداء وتقديم أفضل الخدمات الطبية .

كما هنأت الأطباء الذين اجتازو امتحان مجلس التخصصات الطبية متمنية لهم دوام التوفيق والتميّز.

دكتور الدسوقي حسن محمد حميدة رئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى الأبيض الدولى صاحب المبادرة اعرب عن سعادته بما حققته الجائزة من أثر إيجابى على مستوى أداء الكوادر الطبية بمستشفى الأبيض الدولى مؤكداً التزامه بدعم المبادرات التي تسهم فى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز ثقافة التقدير والتحفيز كما قدم التهنئة للأطباء الذين اجتازوا امتحان الجزء الأول من امتحانات مجلس التخصصات الطبية.

هذا وقد تم تكريم الحائزين على جائزة التميز لشهر مايو التى شملت الأستاذ أنور ادم محمد (إدارة الموارد البشرية) الدكتورة ايمان الحسين الطيب (قسم الطوارئ) الدكتورة فاطمة احمد محمد(إدارة الصيدلة والامداد) اختصاصي ثاني تمريض سيف الدين ادم النور (إدارة التمريض) متوكل محمد جبريل (الوحدة الهندسية) نجم الدين عبدالحفيظ يوسف (قسم الأمن والسلامة) .