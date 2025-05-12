العد التنازلي لتحرير جنوب أم درمان يبدأ.. القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة لها تتوعد بالقادم !

في تطور ميداني لافت، تقترب ساعة الحسم في جنوب أم درمان، حيث تقف القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح في طليعة المواجهات، إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة، محققة تقدماً نوعياً في الخطوط الأمامية لمحاور القتال.

العميد عوض الله سالم، قائد قطاع جنوب أم درمان (الكسارات)، والعقيد بكري بشير، قائد الدفاعات الأمامية، والجنرالان محمد نور جربو وصلاح محمد نور، والمقدم عبداللطيف، يقودون المعارك ميدانياً برفقة عدد من ضباط وضباط صف القوة المشتركة، في تنسيق عالي المستوى يعكس قوة الإرادة ووحدة الصف.

تمكنت هذه القوات من تحرير مساحات واسعة، وتكبيد مليشيا الجنجويد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط انهيار ملحوظ في صفوفها. ومع تصاعد العمليات وتضييق الخناق على ما تبقى من جيوب التمرد، تلوح في الأفق لحظة الإعلان المنتظرة: جنوب أم درمان قريباً خالٍ من الجنجويد تماماً.