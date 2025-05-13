صحة الخرطوم: انحسار ملحوظ للكوليرا بجبل اولياء واستقرار للاوضاع الصحية بالمحليات السبع

اكد استعراض الوضع الوبائي الراهن للكوليرا عبر اجتماع غرفة الطوارئ الصحية اليوم انحسارا ملحوظا في عدد الحالات المُسجلة بمحلية جبل اولياء،.

وقطع دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم بانحسار كبير للوباء و ذكر أن الكوليرا تكاد تكون معدومة بمحلية جبل اولياء، وعزا ذلك لتدخلات والمجهودات الكبيرة التي بذلتها غرفة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة على مدار ال(٢٤) ساعة لتحقيق الاستقرار الصحي ومجابهة التحديات الوبائية بمحلية جبل اولياء وبكافة محليات الولاية السبع، مثمنا مجهودات الكوادر الصحية العاملة بالمستشفيات والعيادات الميدانية التي ساهمت في استقرار الاوضاع الصحية بكافة المناطق التي تم تطهيرها من وجود المليشيا المتمردة.

واتخذت غرفة الطوارئ اجراءات عاجلة بتفعيل عيادة ميدانية ثابتة بمنطقة البجة لضمان تقديم الخدمة الصحية المستمرة وتوفير الاحتياجات الدوائية، كما وجهت الغرفة إدارة صحة البيئة بالتدخل الفوري لتعزيز الرقابة على مصادر المياه والنظافة العامة ورفع تقرير مفصل عن الوضع البيئي والانشطة بالمنطقة.

وشددت غرفة الطوارئ الصحية على أهمية التنسيق بين الإدارات المختصة بوزارة الصحة وتسريع الاستجابة وتكثيف العمل الميداني، سعيا لتعزيز الأمن الصحي للمواطنين في جميع المحليات.

سونا