دائرة المرور السريع بالادارة العامة للمرور تشرع فى تسيير تفويج حجاج بيت الله الحرام من الولايات الآمنه

وأوضح اللواء شرطة فيصل كباشى محمد احمد مدير دائرة المرور السريع في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن دائرة المرور السريع وعبر إداراتها المنتشرة على طول وإمتداد طرق المرور السريع تعمل على تسهيل حركة السير الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام ضمانا لسلامة الحجاج ووصولهم سالمين في طريقهم الى بيت الله الحرام لآداء المناسك والشعائر الدينية بسهولة ويسر ، مبينا أن دائرة المرور السريع وعبر منسوبيها المنتشرين فى طرق المرور السريع يعملون على تسيير تفويج البصات المقلة للحجاج من كافة المناطق وعلى مدار اليوم ، داعيا سائقى البصات للالتزام بتوجيهات قائد الطوف التى تتحقق بموجبها السلامة المرورية للحجاج.