سياسية
دائرة المرور السريع بالادارة العامة للمرور تشرع فى تسيير تفويج حجاج بيت الله الحرام من الولايات الآمنه
نظمت دائرة المرور السريع بالإدارة العامة للمرور خطة مرورية لتفويج حجاج بيت الله الحرام من الولايات الآمنة الي مدينة بورتسودان
وأوضح اللواء شرطة فيصل كباشى محمد احمد مدير دائرة المرور السريع في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن دائرة المرور السريع وعبر إداراتها المنتشرة على طول وإمتداد طرق المرور السريع تعمل على تسهيل حركة السير الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام ضمانا لسلامة الحجاج ووصولهم سالمين في طريقهم الى بيت الله الحرام لآداء المناسك والشعائر الدينية بسهولة ويسر ، مبينا أن دائرة المرور السريع وعبر منسوبيها المنتشرين فى طرق المرور السريع يعملون على تسيير تفويج البصات المقلة للحجاج من كافة المناطق وعلى مدار اليوم ، داعيا سائقى البصات للالتزام بتوجيهات قائد الطوف التى تتحقق بموجبها السلامة المرورية للحجاج.
من جهته أوضح العقيد شرطة محمد عثمان البرتيني .. مدير العمليات بدائرة المرور السريع أن كافة الترتيبات التشغيلية من مركبات وأدوات فنية تؤدي دورها فى عمليات الضبط المرورى فى الطرق التى تشهد تفويج لحجاج بيت الله الحرام ، مشيدا بالدعم الكبير الذى ظلت تقدمه الإدارة العامة للمرور عبر دائرة المرور السريع لخطط وبرامج المرور السريع الداعية لحفظ الأرواح والممتلكات
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن دائرة المرور السريع والمجلس الأعلى للحج والعمرة يعملان بتنسيق وتعاون فى عمليات تفويج حجاج بيت الله الحرام برا وبحرا مما سهل كثيرا فى وصول الحجاج سالمين لآداء شعيرة الحج .
المكتب الصحفي للشرطة