اتحاد شياخات المحس يبحث التحديات الأمنية والاقتصادية آثار التعدين العشوائي مع والي الشمالية

أكد والي الولاية الشمالية، اللواء ركن (م) عبدالرحمن عبد الحميد، حرص حكومته على معالجة التحديات التي تواجه محلية دلقو، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء وفد اتحاد شياخات المحس.

وأوضح رئيس الاتحاد، العميد ركن (م) مختار فقيري، في تصريح لـ(سونا)، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الملحة، حيث أبدى الوالي تفهماً وتجاوباً واضحاً مع مطالب أهالي المحلية، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية.