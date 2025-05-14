فندق زنوبيا ومنزل قاضي محكمة الاستئناف بالولاية – مسيرات تستهدف الأبيض بشمال كردفان

اكد والي شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله ان استهداف المليشيا للمنشآت المدنية والبنى التحية بالمسيرات لن يثني الشعب السوداني عن المضي قدما لمساندة الجيش في دحر المليشيا والتفاف الشعب حول قيادته ، مؤكدا صمود الشعب السوداني والتصدي لكل اشكال العدوان.

جاء ذلك خلال تفقده للمواقع التى استهدفتها المليشيا المتمردة بالمسيرات بمدينة الأبيض الثلاثاء والتي شملت فندق زنوبيا ومنزل قاضي محكمة الاستئناف بالولاية .

حيث وقف الوالي على حجم الضرر الناتج عن هذا الاستهداف وقال عبد الخالق ان الانتصارات ستتواصل حتى تنظيف كل شبر من أرض الوطن دنسته المليشيا .

واضاف الوالي ان هذا النهج من الجرائم والانتهاكات تزيد الشعب السوداني كل يوم صموداً والتفافاً حول جيشه وعزم القوات المسلحة والقوات المساندة لها فى القضاء على المليشيا المتمردة .