مستشفى الشرطة بدنقلا يحتفل باليوم العالمي للتمريض

احتفل مستشفى الشرطة بدنقلا باليوم العالمي للتمريض الذي يصادف الثاني عشر من مايو من كل عام .

وقال ممثل والي الولاية مدير عام وزارة الصحة المكلف دكتور ياسر أحمد عبدالودود لدى مخاطبته فعاليات الاحتفال إن منسوبي التمريض في كل مكان يقدمون نموذجا يحتذى به في العمل المتواصل وخدمة المرضى، مشيرا الى أن المجال الطبي لا يمكن أن يكون بدون تمريض ، مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه مستشفى الشرطة في استقرار الوضع الصحي وتقديم الخدمة.

وأشاد بالعمل الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية في تقديم الخدمة للمرضى،مؤكدا حرص حكومة الولاية ووزارة الصحة على تطوير وترقية النظام الصحي بما يتماشى مع المتطلبات الحالية ،مجددا ثقته الكبيرة في الكوادر العاملة في الحقل الطبي وما يقدمونه من مجهودات كبيرة دعما لمسيرة الصحة وتوطين العلاج.

من جانبه أكد مدير عام مستشفى الشرطة بدنقلا اللواء شرطة طبيب عامر الصادق العمل وسيعهم لتوفير بيئة ممتازة لكوادر التمريض بالمستشفى، مجددا ثقته في كوادر التمريض والكوادر الطبية والصحية الأخرى.