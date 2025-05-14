لجنة أمن محلية مدني تتفقد الارتكازات الأمنية

حيث وقفت اللجنة على جاهزية القوات المنتشرة وإستمعت لتقارير من القيادات الأمنية حول سير العمل والتحديات التي تواجههم .

من جانبه أشاد المدير التنفيذي بيقظة القوات وإنضباطها مؤكداً أن حماية المواطن وتأمين ممتلكاته تأتي في مقدمة أولويات المحلية، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، ودعا المواطنين للإطلاع بدور إيجابي من خلال دعم جهود الشرطة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهه .

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