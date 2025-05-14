صحة الخرطوم تعلن رسميا التشغيل الدائم لمستشفى حاج الصافي ببحري

اعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم الثلاثاء التشغيل الدائم لمستشفى حاج الصافي ببحري لتوفير الخدمات الصحية للمواطن إلى جانب تدشين خدمة المياه من البئر التي ساهمت في تشغيلها منظمة السقيا الخيرية لتغطية احتياجات المستشفى من المياه والأحياء السكنية المجاورة لها.

واعتبر وزير الصحة ولاية الخرطوم دكتور فتح الرحمن محمد الأمين أن اليوم مشهود بعودة مستشفى حاج الصافي للخدمة، وعزا ذلك لانتصار القطاع الصحي ممثلا في الجيش الأبيض الذي ظل يعمل خلف الجيش الأخضر أينما تمكن من دحر المليشيا المتمردة .

لافتا النظر إلى أن وزارته دأبت منذ اندلاع حرب الكرامة على توفير الخدمات لكل المواطنين على مستوى المستشفيات التخصصية والعامة وعلى مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثمنا مجهودات المدير العام للمستشفى لكونه آثر البقاء في السودان وتولي إدارة المستشفى ووفر كل المعينات اللازمة من خدمات الكهرباء والمياه والصيانة والتأهيل دون تدخل من وزارة الصحة عدا القليل من المعينات .

وبشر اهل بحري بدخول المستشفى للخدمة. مناشدا الكوادر الصحية بالعودة لمباشرة العمل.

واكد دكتور ادريس عبدالله المدير العام لمستشفى حاج الصافي على جاهزية المستشفى للعمل وتوفر خدمات المياه والكهرباء قبل توفير الخدمات الطبية .

واوضح دكتور ادريس خلال الجولة الواسعة التي اجراها مرافقا لوزير الصحة ولاية الخرطوم لكافة الأقسام التي تم تشغيلها بالمستشفى بحضور دكتور السمؤال حاج عثمان مدير الادارة العامة للمعامل ودكتور هشام عبدالله مدير الادارة العامة لرعاية الصحية الاولية ولفيف من الأجهزة الأمنية والمدنية بالمحلية، جاهزية المعمل والكوادر العاملة بالمستشفى لتشغيل واستقبال المرضى كمرحلة أولى للحالات الطارئة مع التنويم لمدة (24) ساعة .