بالبحر.. بدء تفويج الفوج الاول من حجاج السودان للاراضي المقدسة

بدأت اليوم بميناء عثمان دقنة عمليات تفويج الحجاج السودانيين لحج العام 1446ه والبالغ عددهم 1472 حاجا وحاجة من حجاج البحر من ولايات نهر النيل والقضارف وكسلا عبر الباخرة (كنزي ) .

وكان في وداعهم وزيرة السياحة بولاية البحر الأحمر الأستاذة سامية أوشيك ويمثل تفويج اليوم الفوج الاول لحجاج البجر.

وقالت سامية في تصريح (لسونا) أن اجراءات تفويج الحجاج تسير بكل سهولة ويسر من الجهات المختصة من إدارة الحج والعمرة إضافة إلى الخدمات المقدمة من وجبات ومياه الشرب وتبذل ادارة الجوازات جهود كبيرة في تسهيل الإجراءات .

وعبر عدد من الحجاج من مختلف ولايات البلاد عن فرحتهم. لبداية مناسك الحج وهم يدعون إلى نصرة الوطن والقوات المسلحة ضد المليشيا حتى يتحقق والأمن والاستقرار.

تجدر الاشارة الى ان عمليات تفويج حجاج السودان لموسم هذا العام 1446 هجرية تستمر حتى السابع والعشرين من هذا الشهر .