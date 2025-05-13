انتصارات باهرة لقواتكم الباسلة في محور كازقيل

التهنئة للقوات المسلحة السودانية، وقوات حركة العدل والمساواة السودانية متحرك الشهيد خليل الشرقية١ ، ومتحرك الصياد، على الانتصار الكبير الذي تحقق اليوم في محور كازقيل بولاية غرب كردفان.

تمكنت قواتكم الباسلة من دحر مليشيا الدعم السريع في معارك طاحنة غرب كازقيل، وأسفرت العمليات عن تطهير مناطق الشنابلة والشاشاوي، والقضاء على آخر معاقل العدو، واستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة.

وقد استولت قواتكم على كميات من العتاد العسكري، شملت آليات مدرعة، ومدافع ثقيلة، وراجمات صواريخ، وأسلحة متنوعة، كما تم أسر عدد من عناصر المليشيا، وسيُحالون إلى الجهات العدلية المختصة.

احتسبت قواتكم شهيدين في هذه المعارك، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

يمثّل هذا النصر خطوة مهمة نحو استعادة الأمن والاستقرار، وستتواصل العمليات حتى يتم تطهير كل شبر من تراب الوطن.