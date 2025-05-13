التربية تنشر جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2024 الدفعة المؤجلة

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية 2024 المؤجلة المعلن عن انعقادها في التاسع والعشرين من يونيو المقبل.

وقال د. معتصم علي الشيخ مدير الادارة العامة لامتحانات السودان ان الادارة اصدرت جداول الامتحانات للشهادات (الاكاديمية، الفنية، الاهلية وشهادة التعليم الحرفي). مشيرا الى ان الامتحانات ستبدأ يوم الاحد الموافق 29/ 6 /2025م بمادتي التربية الاسلامية والتربية المسيحية ، وتنتهي في يوم الخميس 10/ 7/ 2025م بمادة اللغة الانجليزية. مبينا ان الامتحان يبدأ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت السودان في جميع المراكز داخل السودان وخارجه.