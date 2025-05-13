جهاز المخابرات العامة ينعي اللواء أمن عثمان السيد فضل السيد

ينعي الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل – المدير العام لجهاز المخابرات العامة، المغفور له بإذن الله تعالى اللواء عثمان السيد فضل السيد، المدير الأسبق لجهاز الأمن الخارجي، الذي وافته المنية بامدرمان بعد مسيرة مهنية ووطنية حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة السودان.

وأوضح السيد المدير العام أن الفقيد كان من القيادات البارزة التي ساهمت بجهد مخلص في تعزيز العمل الأمني والدبلوماسي، مشيراً إلى خبراته الواسعة في قضايا القرن الإفريقي ودراسات الشرق الأوسط، ومشاركاته الفاعلة في تمثيل البلاد على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الفقيد عُرف بنزاهته وكفاءته العالية وحرصه الدائم على مصالح الوطن، وقد شكّل نموذجاً يحتذى به في الإخلاص والوفاء، مشدداً على أن وفاته تمثل خسارة كبيرة للوطن ولجهاز المخابرات.