تنسيقية دينكا أبيي تكشف عن مقتل مواطنين نتيجة اعتداءات متكررة للمليشيا الإرهابية على المنطقة

أعلنت تنسيقية دينكا أبيي عن اعتداءات متكررة لمليشيات الدعم السريع الإرهابية على المواطنين العزل بمنطقة ابيي السودانية خلال الأيام الماضية، وكشفت عن مقتل عدد من المواطنين بالمنطقة، واتهمت القوات الأممية الإفريقية المشتركة المكلفة بحماية ابيي (يونسفا) بالتواطؤ مع المليشيا.

ونددت التنسيقية في بيان لها اليوم واستنكرت هذه الاعتداءات، محملة المليشيات المتمردة وقوات (يونسفا) المسؤولية عن ذلك. وطالبت بالتحرك العاجل للمجتمع الإقليمي والدولي وإدانة هذه الجرائم الخطيرة.

وأعلنت التنسيقية عن رفضها وجود الإدارية التابعة لجنوب السودان المحتلة للمنطقة، فضلا عن رفض وجود الإدارة الأهلية التابعة لمليشيات الدعم السريع الارهابية بالمنطقة التي تعتبر منطقة منزوعة السلاح.

ودعا البيان الموقع باسم جون زكريا اتيم رئيس التنسيقية، الحكومة إلى سحب والغاء التفويض الذي تم بموجبه نشر قوات (يونسفا) بالمنطقة وذلك لعدم حياديتها وفشلها الزريع في حماية المنطقة والمواطنين المدنيين.

سونا