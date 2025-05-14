القنصل العام لمحافظات جنوب مصر بأسوان يكشف عند عدد العائدين من مصر عبر العودة الطوعية

كشف السفير عبدالقادر عبدالله القنصل العام لمحافظات جنوب مصر بأسوان في المؤتمر الصحفي والذي عقد من خلال الشبكة الالكترونية (On line) مساء اليوم وذلك للتنوير بآخر التطورات بالسودان وانتهاكات المليشيا المتمردة بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين بالمؤسسات الاعلامية المختلفة في البلدين، كشف بأن عدد العائدين من مصر عبر العودة الطوعية بلغ 223,641 شخصا وهم الذين نزحوا من ولاياتهم إبان احتلال المليشيا لها.

وارضح بأن الرقم أعلاه هم الذين عادوا إلى السودان من جمهورية مصر العربية وحدها خلال العام 2024م وحتى يوم 10 من شهر مايو الحالي.

وأعرب القنصل العام عن جزيل شكره للدولة المصرية رئيساً وحكومة وشعباً على استضافتهم للاعداد الكبيرة من الأسر السودانية طوال عامي الحرب. مشيرا بأنها لا تزال تقدم لهم الكثير.

وأكد سعادة السفير بأن الوضع الغذائي بالبلاد مطمئن وذلك لاستمرار الإنتاج الزراعي في الولايات الآمنة. موضحا بأن الحكومة تعمل جاهدة علي استعادة خدمات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية وذلك بدعم كبير من الدول الصديقة والمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة.

سونا