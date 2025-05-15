“الإسراع في إستعادة خدمات الكهرباء والمياه” ..مدير عام قوات الشرطة يتفقد مقر رئاسة قوات الشرطة بالخرطوم

ووقف الفريق اول حسان على حجم الأضرار التي لحقت بمباني الرئاسة نتيجة الإستهداف الممنهج للمقار والمقدرات الشرطية الذي مارسته المليشيا المتمردة قبل دحرها من ولاية الخرطوم مؤكدا أن الإجرام والإرهاب لن يكسر ارادة الشرطة السودانية وعزم قيادتها ومنسوبيها على إعادة الإعمار والتأهيل وثمن سيادته تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها مترحما علي الشهداء متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين