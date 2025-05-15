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“الإسراع في إستعادة خدمات الكهرباء والمياه” ..مدير عام قوات الشرطة يتفقد مقر رئاسة قوات الشرطة بالخرطوم
تفقد الفريق أول شرطة حقوقي /خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة يرافقه الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون المالية والفريق شرطة حقوقي د/ ابراهيم شمين رئيس هيئة الشؤون الادارية والفريق شرطة حقوقي/ أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة حقوقي/ الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات مقر رئاسة قوات الشرطة بالعاصمة الخرطوم.
ووقف الفريق اول حسان على حجم الأضرار التي لحقت بمباني الرئاسة نتيجة الإستهداف الممنهج للمقار والمقدرات الشرطية الذي مارسته المليشيا المتمردة قبل دحرها من ولاية الخرطوم مؤكدا أن الإجرام والإرهاب لن يكسر ارادة الشرطة السودانية وعزم قيادتها ومنسوبيها على إعادة الإعمار والتأهيل وثمن سيادته تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها مترحما علي الشهداء متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين
وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* أن مدير عام قوات الشرطة وجه بالإسراع في إستعادة خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتهيئة بيئة العمل .
المكتب الصحفي للشرطة