سياسية
بدء العمل بمركز الجوازات والسجل المدني الحلفايا بعد إعادة تأهيله
دشن الفريق أول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بدء العمل بمركز الجوازات والسجل المدني الحلفايا بحضور الفريق شرطة حقوقي / أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة / عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية واللواء شرطة / طارق علي سورج مدير الادارة العامة للسجل المدني واللواء شرطة / طارق الريح مدير الادارة العامة لمجمعات خدمة الجمهور.
وقص سيادته شريط الإفتتاح وطاف على أقسام وصالات المركز مستمعا لتنوير عن حجم العمل وما تم انجازه من عمليات التحديث والتطوير التي تجعل منه مجمعا خدميا متكاملا يسهم في تقديم الخدمة للمواطنين وتسهيل معاملاتهم ووجه سيادته بتبسيط الإجراءات للمواطن طالب الخدمة وتطبيق شعار الشرطة في خدمة الشعب
ووفقا *لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة* ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من عمليات التأهيل والتطوير للمراكز والمجمعات الخدمية بهدف توسيع مظلة الخدمة المقدمة لمواطني ولاية الخرطوم .
المكتب الصحفي للشرطة