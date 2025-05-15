بدء العمل بمركز الجوازات والسجل المدني الحلفايا بعد إعادة تأهيله

وقص سيادته شريط الإفتتاح وطاف على أقسام وصالات المركز مستمعا لتنوير عن حجم العمل وما تم انجازه من عمليات التحديث والتطوير التي تجعل منه مجمعا خدميا متكاملا يسهم في تقديم الخدمة للمواطنين وتسهيل معاملاتهم ووجه سيادته بتبسيط الإجراءات للمواطن طالب الخدمة وتطبيق شعار الشرطة في خدمة الشعب