“توزيع 27 سيارة إسعاف” .. تدشين منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم الإسعاف القومي

تم تدشين منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع الصحي، حيث أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الاربعاء عن توزيع 27 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، كمرحلة ثالثة من أصل 74 سيارة ضمن مشروع الإسعاف القومي والإحالة في السودان، وذلك بتمويل من الصندوق العربي للانماء.

أكد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، أهمية التزام الولايات بخارطة التوزيع المعتمدة لضمان وصول خدمات الإسعاف إلى المناطق الأكثر احتياجًا و لضمان استمرارية المشروع مع المانحين، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة محورية لإنقاذ الأرواح وربط المؤسسات الصحية، مما يسهم في توفير الخدمات الطبية العاجلة والاستجابة الفورية للأزمات.

كما ثمّن الوزير دعم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز القطاع الصحي بالسودان، مشيرًا إلى دور وزارة المالية في متابعة وتنفيذ المشروع، بالاضافة لذلك ثمن الوزير دور الوكالة القومية للرعاية الطارئة و الاسعاف دورها في تنظيم دورات تدريبية متخصصة للكوادر الصحية المسؤولة عن تشغيل سيارات الإسعاف و متابعة استكمال المشروع ببرامج محوسبة ونظام GPS لتتبع حركة الإسعاف، والتلفون الموحد لضمان التشغيل الفعّال.

وفي سياق متصل، عبّر وكيل وزارة الحكم الاتحادي، أ. معاذ عبدالله، عن سعادته بتدشين المنحة، مشيدًا بدور وزارة الصحة في سد الثغرات خلال فترة الحرب، ومؤكدًا أهمية دعم الصندوق العربي للقطاع الصحي وفقًا للحاجات الأساسية، داعيًا المانحين إلى اتباع النهج ذاته في دعم السودان. كما وجه سعادته رسالة الي الشركاء ان الحوجة الكاملة للاسعاف القومي في السودان 1050 اسعافا و ما هو موجود و عامل منها فقط 15% داعيا لدعم هذا المشروع القومي المهم.

من جهته، شكر وزير الصحة بإقليم دارفور، د. بابكر حامدين، وزارة الصحة الاتحادية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن حصة الإقليم من الإسعافات تشمل ثلاث سيارات، ستسهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المصابين ودعم جهود إعادة الإعمار بالإقليم.

أما ممثل وزارة المالية، أ. إخلاص محمد علي، فقد أكدت أن الوزارة تضع الصحة ضمن أولوياتها لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية رغم الظروف الصعبة، مشددة على التنسيق المستمر مع وزارة الصحة لضمان تنفيذ المشاريع بفاعلية.