سياسية
سفير السودان في اليابان يلتقي رئيس وكالة جايكا
التقى سفير السودان باليابان السفير الريح حيدوب، الاربعاء، في إطار جهود السفارة السوانية في طوكيو لنقل التجربة اليابانية المتميزة في مجال إعادة الإعمار بالسيد TANAKA Akihiko، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، في مقر الوكالة وبحث اللقاء آليات تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في السودان بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة أعمال المليشيا المتمردة.
من ناحيته، أبدى الدكتور TANAKA اهتمام الوكالة بالسودان، مشيراً إلى عزم جايكا على تنفيذ عدد من مشاريع إعادة الإعمار فور انتهاء الحرب.
الجدر بالذكر ان اليابان ظلت تقدم دعماً تنمويا للسودان منذ مطلع الخمسينيات واخر مشروعات تنموية نفذتها هي مشروعي محطات مياه بمدينة كسلا ومدينة كوستي بتكلفة تقدر بحوالي مائة مليون دولاراً وتنفذ حالياً مشروع جمع ومعالجة النفايات في ثلاثة ولايات وهي الخرطوم والبحر الاحمر وشمال كردفان وسيدخل المشروع قريباً مرحلته الثانية ليشمل عدد من الولايات الاخرى .
سونا