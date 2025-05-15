حكومة ولاية شمال كردفان تنعي السفير والخبير الاستراتيجى عثمان السيد فضل السيد

(ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.)

صدق الله العظيم.

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى تنعي حكومة ولاية شمال كردفان ولجنة أمن الولاية بقيادة الوالى الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله المغفور له بإذن الله تعالى السفير والخبير الاستراتيجى (عثمان السيد فضل السيد ) سفير السودان الاسبق بدولة اثيوبيا الشقيقة وابن كردفان البار و شغل منصب القنصل العام بيروت ومدير الأمن الخارجى فى عهد الرئيس الاسبق جعفر نميري.

الفقيد كان من رجال السودان الشرفاء الذين خدموا الوطن بكل تفان ونكران ذات وكردفاني اصيل يحمل هم الوطن.

اذ تنعيه حكومة ولاية شمال كردفان تنعي فيه حسن الخلق وطيب المعشر ولا نقول الا مايرضي الله (انا لله وانا اليه راجعون)