دقيس :زيارة بادي للعاصمة الإدارية تحقق مكاسب في المجالات الزراعية والإنسانية

قال الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة والناطق الرسمي باسم حكومة اقليم النيل الازرق إن زيارة الحاكم للعاصمة الإدارية المؤقتة إبان مشاركته مؤخرا في أعمال مؤتمر الخدمة المدنية، ستكون لها نتائج ومكاسب ستنعكس بصورة إيجابية في توفير كميات كبيرة من المعينات الزراعية، والمعينات الإنسانية، ومعينات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.