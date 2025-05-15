سياسية
دقيس :زيارة بادي للعاصمة الإدارية تحقق مكاسب في المجالات الزراعية والإنسانية
قال الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة والناطق الرسمي باسم حكومة اقليم النيل الازرق إن زيارة الحاكم للعاصمة الإدارية المؤقتة إبان مشاركته مؤخرا في أعمال مؤتمر الخدمة المدنية، ستكون لها نتائج ومكاسب ستنعكس بصورة إيجابية في توفير كميات كبيرة من المعينات الزراعية، والمعينات الإنسانية، ومعينات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.
وقال دقيس أن حاكم إقليم النيل الأزرق أجرى عدد من مقدراً من اللقاءات بالقيادة العليا بالبلاد في مقدمتهم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والفريق مالك عقار اير نائب رئيس المجلس وعدد أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقادة المؤسسات المركزية.
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