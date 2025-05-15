“الدندر والسوكي وسنجة” .. والي القضارف يكرم قائد متحرك النبأ اليقين

كرم والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد قائد متحرك النبأ اليقين العقيد الركن عبادي الطاهر الزين تقديرا للإنتصارات الكبيرة التي حققها المتحرك على مليشيا الدعم السريع الإرهابية إبتداءً من الدندر والسوكي وسنجة مرورا بولاية الجزيرة ثم ولاية الخرطوم.

و أكد خلال مخاطبته إحتفالية التكريم التي حضرها أعضاء حكومة و لجنة أمن الولاية واللجنة المفوضة من قبل مزارعي الولاية وعدد من القيادات والأعيان بجانب قائد الفرقة الثانية مشاة و عدد من قيادات القوات المسلحة أكد أن إنتصارات متحرك النبأ اليقين كسرت شوكة التمرد وكانت مفتاح النصر في معركة الكرامة.

مشيرا الى ان الانتصارات المتتالية التي حققها المتحرك شرق ولاية سنار كانت سببا في تحرير بقية المناطق في ولايات سنار والجزيرة والخرطوم.

من جانبه اعتبر قائد متحرك النبأ اليقين العقيد الركن عبادي الطاهر هذا التكريم بأنه تكريم لكل ضباط وضباط صف وجنود المتحرك.

وجدد عزمهم على المشاركة في تحرير كل شبر من ارض الوطن دنسته هذه المليشيا الارهابية ورد حقوق الشعب السوداني من المليشيا وداعميها.