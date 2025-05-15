سياسية
برسوم .. وزارة التربية سنار تعلن عن موعد امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة
اعلن وزير التربية والتوجيه بولاية سنار المكلف الاستاذ بابكر سر الختم عن يوم الاربعاء الموافق 2025/6/10 موعداً لإمتحانات الشهادة الابتدائية ويوم الاربعاء الموافق 2025/6/19 موعدا لإمتحانات الشهادة المتوسطة .
مشيرا إلى اكتمال المقررات وجاهزية التلاميذ للامتحانات ومشيدا في الوقت نفسه بالجهد الكبير الذي بذله المعلمون خلال الفترة الماضية مما ساهم في استقرار العام الدراسي بولاية سنار رغم التحديات .
واضاف الوزير في تصريح (لسونا) أن الرسوم المقررة لامتحانات الابتدائي بلغت 25000 جنيها ورسوم امتحانات الشهادة المتوسطة 30000 جنيها .متمنيا التوفيق للطلاب.
سونا