سياسية

برسوم .. وزارة التربية سنار تعلن عن موعد امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة

2025/05/15
سنار
اعلن وزير التربية والتوجيه بولاية سنار المكلف الاستاذ بابكر سر الختم عن يوم الاربعاء الموافق 2025/6/10 موعداً لإمتحانات الشهادة الابتدائية ويوم الاربعاء الموافق 2025/6/19 موعدا لإمتحانات الشهادة المتوسطة .
مشيرا إلى اكتمال المقررات وجاهزية التلاميذ للامتحانات ومشيدا في الوقت نفسه بالجهد الكبير الذي بذله المعلمون خلال الفترة الماضية مما ساهم في استقرار العام الدراسي بولاية سنار رغم التحديات .
واضاف الوزير في تصريح (لسونا) أن الرسوم المقررة لامتحانات الابتدائي بلغت 25000 جنيها ورسوم امتحانات الشهادة المتوسطة 30000 جنيها .متمنيا التوفيق للطلاب.
سونا

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