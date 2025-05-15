اكتمال الترتيبات للحملة القومية لتوزيع الناموسيات المشبعة في 5 ولايات

اكد مدير قسم المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بالصحة الاتحادية حمزة سامي الجاك، اكتمال كافة التدريبات لكل انشطة حملة توزيع الناموسيات على المستويين الولائي والمحلي لولايات المرحلة الأولى (النيل الأزرق، النيل الأبيض، القضارف، شمال كردفان،جنوب كردفان) والبالغة (4,186,000) ناموسية لتغطية مايقارب 8 ملايين نسمة من السكان.

وقال الجاك في تصريح صحفي اليوم، إن مرحلة تسجيل الأسر بدأت في أغلب المحليات مصحوبة بأنشطة تعزيز الصحة،توطئة لمرحلة توزيع الناموسيات والمقرر لها 28 مايو الجاري، مناشداً المواطنين بالتعاون مع معززي الصحة وإعطاء المعلومات المطلوبة.

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