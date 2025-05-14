والي الخرطوم: الولاية ستكون خالية من مليشيا الجنجويد خلال أيام

أعلن والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الولاية ستكون خالية من مليشيا الجنجويد خلال أيام، مؤكدا أن القوات المسلحة والقوات المساندة تبلي بلاءً حسناً ولم يتبق لها سوى القليل لدحر المليشيا من ولاية الخرطوم بشكل كامل.

وقال الوالي في تصريحات صحفية لدى استقباله وزيرة الصناعة الأستاذة محاسن علي يعقوب بأمدرمان اليوم، إن الولاية بدأت في التعافي، وتعمل على تطوير خطط إعادة البناء والتعمير.