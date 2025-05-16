هيئة الأبحاث الجيولوجية : تمكنا من إستعادة ملفات العاملين

كشف المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية جيولوجي مستشار احمد هارون التوم عن تمكنهم من استعادة كل الملفات الخاصة بالعاملين في الهيئة.

وأعلن المدير لدى تسلمه الأربعاء، ملفات العاملين من قبل اللجنة المشكلة لحصر وتقييم الموجودات برئاسة الهيئة بولاية الخرطوم أعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة الملفات وإجراء عملية الارشفة والادخال الإلكتروني لجميع الاصول الثابتة والمتحركة، متوقعا الانتهاء من هذا العمل خلال شهر .

مشيرا في الوقت ذاته الى وضع جدولة لتكملة نواقص العمل الفني والاداري للهيئة من اصول ثابتة ومتحركة توطئة لعودة العمل الفني الحقلي المتمثل في البحث والاستكشاف.

واشاد هارون بالدور الذي تطلع به لجنة الحصر في انقاذ كثير من المعلومات والملفات.