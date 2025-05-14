قائد منطقة وادي سيدنا الفريق “درجام”: القوات المسلحة الآن تتقدم نحو أهدافها الكبيرة

بث الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام، قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية التطمينات للشعب السوداني بأن القوات المسلحة تعمل بثبات قوي، وتنسيق تام مع كافة القوات المساندة، وأنها الآن في أقوى حالاتها وأن روحها المعنوية عالية.وقال ان القوات المسلحة الآن تتقدم نحو أهدافها الكبيرة.

وأضاف الفريق درجام، أن القوات المسلحة الآن على مشارف الدبيبات بعد أن حققت الإنتصارات في مدينة الخوي بولاية غرب كردفان.

وقال قائد منطقة وادي سيدنا في تنوير لوفد وزارة الصناعة برئاسة الوزيرة محاسن علي يعقوب “الحرب فُرضت علينا ولم يكن أمامنا خيار سوى القتال ومواجهة العدوان”، وأكد أن الإنتصار وإن تأخر قليلاً الا انه قادم، وزاد “لم يساورنا أدنى شك في إنتصار القوات المسلحة”.

وتسلم قائد منطقة وادي سيدنا قافلة دعم واسناد للقوات المسلحة من القطاع الصناعي بمقر الكلية الحربية بمنطقة وادي سيدنا اليوم، مشيدا بالمبادرة واعتبر الزيارة وتقديم القافلة بأنها خير سند للقوات المسلحة.

وأوضح في تصريحات صحفية مشتركة مع وزيرة الصناعة انه تم نظافة معظم ولايات الوسط وقال “الآن قواتنا تتقدم بثبات نحو ولايات الغرب”، مبينا ان القوات المسلحة قطعت عهدا بتسليم البلاد خالية من أوباش الجنجويد، وقال انها قادرة على تسليم كامل البلاد خالية من التمرد، وقادرة على تأمين البلاد حتى الحدود مع الدول التي دعمت التمرد، مؤكدا بأن الحدود ستكون آمنة.

وأبان انه بعد نظافة البلاد من دنس التمرد سيكون هناك عمل آخر مع المتعاونين والمساندين للمليشيا المتمردة وقال “نعد الشعب بذلك”، مبشرا بأن بشريات السلام بدأت تلوح في الأفق.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني في ولاية الخرطوم قال ان ما تبقى بالخرطوم هي مجموعة ضالة لا تدري ماذا تفعل وتتجه نحور الانتحار، مؤكدا ان القضاء عليها أمر محسوم خلال فترة وجيزة.