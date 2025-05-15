بعد تدمير مطار نيالا.. الميليشيا تستخدم مطار حجر كوكاية لاستقبال الدعم من رعاتها الإقليميين

أفادت مصادر مطلعة لـ«العنوان 24» أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة حولت عمليات إمدادها اللوجيستي إلى مطار حجر كوكاية شرقي دريج بوسط دارفور، وذلك بعد نجاح سلاح الجو السوداني في تدمير مساحات واسعة من مطار نيالا جنوب دارفور، والذي كانت تستخدمه الميليشيا المتمردة لتلقي الأسلحة والإمدادات اللوجيستية من رعاتها الإقليميين.

وأضافت المصادر المطلعة، هبوط طائرة شحن أجنبية في مطار حجر كوكاية محملة بذخائر وعتاد عسكري متنوع، وسط إجراءات أمنية مشددة وحملة اعتقالات واسعة في محيط المدينة.

يذكر أن مطار حجر كوكاية كان يستخدم لهبوط طائرات تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

#العنوان_24