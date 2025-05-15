برنامج الغذاء العالمي يعلن عن توجه قافلة من المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر

أعلن برنامج الغذاء العالمي اليوم الأربعاء، عن مغادرة قافلة مساعدات إنسانية تابعة له من منطقة “الدبة” في طريقها إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، محملة بإمدادات غذائية ضرورية.

وذكر البرنامج أن القافلة، ستقطع مسافة تتجاوز 1000 كيلو متر، مؤكداً وصولها بأمان، نظراً لأنها تحمل مساعدات حيوية للأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في المنطقة.

وكشف البرنامج عن وجود خطط لتنفيذ المزيد من عمليات إيصال المساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة.

سونا