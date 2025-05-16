مدير شرطة ولاية نهر النيل يترأس إجتماعا ً خاصا بتكوين آلية مشتركة للطوارئ وإدارة الأزمات بالولاية

بناء علي توجيهات المدير العام لقوات الشرطة بشان تكوين غرفة للطواريء والازمات تراس اللواء شرطة حقوقي/ سلمان محمد الطيب، مدير شرطة ولاية نهر النيل، اليوم بمكتبه، إجتماعا ً مشتركاً ضم شرطة المرور وقوات السجون، وقوات الدفاع المدني، وقوات مكافحة التهريب، والمباحث المركزية، وتأتي هذه هذه الخطوة في إطار التنسيق والتفاكر حول تكوين آلية موحدة للطوارئ وإدارة الأزمات على مستوى الولاية.

خلال الإجتماع، وقف مدير شرطة الولاية على الإحتياجات الفنية واللوجستية التي تشمل عمل هذه الإدارات الحيوية من خلال التنوير المقدم من قادة القوات ، مؤكداً حرصه التام على تعزيز جاهزيتها ورفع قدراتها بما يتوافق مع متطلبات العمل الميداني وظروف الطوارئ والأزمات

وقد تعهد اللواء سلمان بالسعي الجاد إلى إستكمال النواقص وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم، بالتنسيق المباشر مع رئاسة قوات الشرطة لتمكين هذه القوات من الإضطلاع بمهامها علي الوجه الامثل ، مشدداً على أن التكامل بين هذه القوات يمثل حجر الزاوية في منظومة الأمن والسلامة العامة بالولاية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود شرطة الولاية الرامية إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، إستعدادا ً للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة والمحتملة ، بما يعزز من فاعلية الآداء الشرطي ويحقق الإستجابة المثلى في أوقات الأزمات والكوارث.

المكتب الصحفي للشرطة