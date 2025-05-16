مركز تنسيق المدينة المنورة: أوضاع الحجاج السودانيين ممتازة

أكد دكتور حيدر محمد زين عبد الكريم، من مركز تنسيق المدينة المنورة لحجاج السودان، أن جميع الحجاج السودانيين الذين وصلوا إلى المدينة المنورة يتمتعون بصحة جيدة، وقد تم إسكانهم في ثلاثة فنادق هي: رؤى الأندلس وسلسبيل الفضي لحجاج البحر، وقصر الأندلس الذهبي المخصص لحجاج الطيران، الذين من المقرر أن يحلوا فيه بتاريخ 27 من الشهر الجاري.

وأوضح دكتور حيدر، في تصريح ل(سونا)، أن زيارة الحجيج للروضة الشريفة تبدأ اليوم، وهي روضة من رياض الجنة، حيث سيؤدي الحجاج ركعتين، ثم يتوجهون إلى المزارات التي تشمل مزار سيد الشهداء بجبل أُحد، الذي شهد معركة أحد، ثم زيارة مسجد قباء، الذي تعادل فيه ركعتان بأجر عمرة كاملة، إضافة إلى عدد من المواقع الأثرية المرتبطة بالدعوة الإسلامية.

وأشار إلى أن فندق رؤى الأندلس يبعد نحو 20 متراً فقط عن المسجد النبوي، فيما يبعد فندق سلسبيل الفضي حوالي 50 متراً من الجهة الشمالية للحرم، أما فندق قصر الأندلس الذهبي، فيبعد كذلك نحو 50 متراً، وهو مخصص لحجاج الطيران.

وأشار إلى أن سكن الحجاج لهذا العام يتميز بخصوصية عالية، حيث خصصت الفنادق حصرياً لحجاج السودان، دون مشاركة من بعثات دول أخرى، وهي ميزة لم تكن متوفرة في الأعوام السابقة.

وفي الجانب الصحي، أكد دكتور حيدر أن جميع الحجاج وصلوا وهم في صحة ممتازة، تعينهم على أداء المناسك، مشيراً إلى وجود بعثة إرشادية تقدم التوجيهات اللازمة وتعمل على راحة الحجيج وحل الإشكالات الفورية التي قد تطرأ.