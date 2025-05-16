الآلية الوطنية لحماية المدنيين بالشمالية تؤكد استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين

أكد الأستاذ نصر الدين عوض، أمين عام ديوان الحكم المحلي ومقرر الآلية الوطنية لحماية المدنيين بالولاية الشمالية، استمرار جهود الآلية في تقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية للنازحين بمحلية الدبة، القادمين من ولايات دارفور وكردفان.

وأوضح عوض في تصريح لـ(سونا)، أن وفد الآلية وقف خلال زيارته الأخيرة لمحلية الدبة على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها النازحون، لاسيما القادمون من معسكرات زمزم ومليط والمالحة، مشيرا إلى أن معظمهم من النساء والأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل المليشيات الإرهابية المتمردة.

وأشاد مقرر الآلية بجهود وزارة الصحة بالولاية، لتوفيرها كميات مقدرة من الأدوية ووقوفها ميدانيا على الأوضاع الصحية للنازحين.

كما ناشد المنظمات الإنسانية والخيرين للتدخل العاجل وتقديم المساعدات اللازمة لتخفيف معاناة المتضررين.

وأكد عوض أن الآلية وضعت خطة عمل ومصفوفة زمنية مستقبلية، ملتزمة بتنفيذ الخطة الوطنية القومية لحماية المدنيين.