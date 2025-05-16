الهيئة الشعبية لإسناد المقاومة الشعبية بالقضارف تؤكد وقفتها خلف القوات المسلحة

أعلنت الهيئة الشعبية لدعم واسناد المقاومة الشعبية بولاية القضارف وقوفها صفاً واحدا خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاخرى وهي تخوض معركة الكرامة ضد ملشيات الدعم السريع المتمردة مشيدا بكافة القوات في الخطوط الامامية الذين يقفون دفاعا عن كرامة وسيادة البلاد .

وأعلن الاستاذ محمد يوسف عبداللطيف نائب رئيس الهيئة الشعبية لدعم واسناد المقاومة الشعبية بالولاية استمرار الاستنفار الشعبي والتعبئة وسط كافة الشرائح بالولاية مجدداٌ إستعداد اهل القضارف بمكوناتهم المختلفة تقديم كل مامن شأنه استكمال معركة الكرامة وكنس وسحق ملشيات ال دقلو الإرهابية من البلاد بجانب الخونة والمارقين والمتآمرين

وجدد الاستاذ محمد يوسف عبداللطيف بأن تكون القضارف كالعهد بها دائما متقدمة الصفوف تقدم المال والرجال والغذاء وتكون السند والعضد للبلاد وكل من يحمل هم الوطن .