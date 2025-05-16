التجمع العربي للمترولوجيا يثمّن جهود السودان في ظل التحديات

أشاد التجمع العربي للمترولوجيا بالجهود التي يبذلها السودان في مجال تطبيق نظم ومعايير المترولوجيا، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب.

وقد نالت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تقديراً خاصاً من خلال التقرير الفني الذي قدمه المهندس عادل محمد الطاهر، مدير قسم القياس والمعايرة وعضو المكتب التنفيذي للمترولوجيا العلمية والصناعية بالمنظمة، والذي أظهر التزاماً واضحاً بتطبيق المعايير المترولوجية وتعزيز منظومة القياس الوطني.

وأكدت المهندسة إزدهار أحمد، رئيسة وفد السودان المشارك في اجتماعات التجمع العربي للمترولوجيا، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والمنعقدة حالياً في العاصمة السعودية الرياض، أن الهيئة السودانية تعمل بكل جهد على تطبيق المعايير المترولوجية، رغم التحديات التي تفرضها الحرب، وتسعى جاهدة لنشر ثقافة التقييس والمترولوجيا من خلال برامج معرفية وابتكارات توعوية متنوعة.

وتشارك الهيئة في عضوية اللجان الفنية التابعة للتجمع، كما تترأس لجنة التوعية ونشر الثقافة المترولوجية.

وقدم دكتور هيثم حسن عبد السلام، رئيس اللجنة، تقريراً شاملاً حول سير عمل اللجنة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لإعداد دليل استرشادي عربي للتوعية والتثقيف، وابتكار رسائل توعوية موحدة تعزز الهوية العربية في هذا المجال.

وتعد هذه الإشادة شهادة على التزام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالمعايير الدولية للمترولوجيا، ودورها الفاعل في استمرارية العمل الفني رغم التحديات.