السفير عدوي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في بغداد

شارك السفير الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي انعقد الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد، تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب.

وتقدم السفير عدوي في كلمته بالتهنئة إلى جمهورية العراق لتوليها رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تمر بأزمات غير مسبوقة تهدد أمنها واستقرارها، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، والاعتداءات المتواصلة خاصة في قطاع غزة.

وأكد السفير أن هذه التحديات تأتي في سياقات إقليمية ودولية معقدة، مما يفرض ضرورة إعادة التفكير في أدوات العمل العربي ومقارباته.

وفيما يتعلق بالوضع في السودان، شدد السفير عدوي على أن السودان ظل، منذ اندلاع الحرب، يتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، مقدما لغة الحوار وروابط الأخوة، رغم التعرض لعدوان ممنهج يدار بالوكالة عبر أيد مأجورة.

وأشار إلى أن جميع المحاولات لإقناع الدولة الداعمة للميليشيا بالكف عن دعمها قد باءت بالفشل، لافتا إلى أن التصعيد بلغ مستويات خطيرة تهدد الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر.

كما استعرض السفير الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت الحيوية في ولايتي البحر الأحمر وكسلا جراء الاستهداف الأخير من قبل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، وما ترتب عليه من ترويع للمواطنين وتهديد لوصولهم إلى الخدمات الأساسية.

وجدد عدوي التزام حكومة السودان بواجباتها الدستورية في حماية المواطنين واستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، والحيلولة دون انزلاق السودان إلى الفوضى.

كما أكد قدرة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، على التصدي لمحاولات تمكين ميليشيا الدعم السريع من السيطرة على المناطق الاستراتيجية، خصوصا سواحل البحر الأحمر، لما يشكل ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي العربي.

وناقش الاجتماع عددا من البنود المتعلقة بالعمل العربي المشترك، ودعم القضية الفلسطينية، وقضايا الأمن القومي، إضافة إلى موضوعات متعلقة بالسياسة الدولية.

وتضمن جدول الأعمال بندًا خاصًا بدعم السلام والتنمية، حيث أكدت المداخلات أهمية تجديد التضامن مع السودان حكومةً وشعبا، والحفاظ على سيادته ووحدته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ومنع انهيارها، إلى جانب ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية إقليميا ودوليا، وتفعيل دور جامعة الدول العربية تجاه السودان في مختلف المجالات.