“المعالجات الإسعافية” .. والي الشمالية يتفقد محطة مياه حلفا ضمن زيارته لمحلية حلفا

تفقد والي الولاية الشمالية اللواء ركن (م) عبد الرحمن عبد الحميد، الخميس، لدى زيارته محلية حلفا، تفقد محطة مياه حلفا، برفقة وفد رسمي، وبحضور مدير عام هيئة المياه والصرف الصحي بالولاية.

واستمع الوالي خلال الزيارة إلى تقرير مفصل حول موقف الإمداد المائي بالمحطة، والمعالجات الإسعافية التي نفذتها الهيئة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فصل الصيف.

وأوضح المهندس محمد سيد أحمد فقيري، مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية في تصريح (لسونا)، أن الوالي تعهد بتوفير محول كهربائي بقدرة 500 كيلو فولت أمبير وكابل كهربائي لتعزيز قدرة المحطة.

وأشار فقيري إلى أن الوالي وقف ميدانياً على سير العمل الجاري في حوض المناولة المغذي للأحياء (2، 3، 4، و5)، والذي يهدف إلى استقرار الإمداد المائي بهذه المناطق، متوقعاً اكتمال المشروع خلال شهر.