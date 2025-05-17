في اجتماع وزراء الثقافة لمنظمة التعاون الإسلامي .. السودان يؤكد اهمية الحوار الثقافي في بناء المجتمعات

ترأس السفير محمد الغزالي سراج، سفير السودان لدي روسيا الاتحادية وفد السودان المشارك في اجتماع وزراء الثقافة والإعلام للدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد الخميس بمدينة كازان بروسيا وذلك على هامش انعقاد منتدى كازان الدولي.

القى السفير محمد الغزالي بيان السودان في المؤتمر متناولا اهمية الحوار الثقافي في بناء المجتمعات وتعزيز الهوية، ودورها كمحرك اساسي للتطور والنمو المستدام. تطرق للتحديات التي تواجهها الثقافة والمقتنيات الثقافة خلال فترة الأزمات وتناول في هذا الصدد الجرائم التي ارتكبتها المليشيا في حق المواطن السوداني من قتل وترهيب واستهداف ممنهج للبنى التحتية .

واوضح ان قطاع الثقافة لم يسلم من هذه الاعتداءات حيث قامت المليشيا بالاعتداء على دار الوثائق والمكتبات والسجل المدني واعتدت على المتاحف والمقتنيات الثقافية لحضارة تعود لآلاف السنين في محاولة واضحة لطمس الهوية الثقافية والحضارية للسودان.

اوضح السفير انه على الرغم من التأثيرات السلبية للنزاعات على الثقافة والهوية، إلا انها قد تصبح كما في حالة السودان عاملا لتعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي لمواجهة التحديات، حيث اصطف الشعب السوداني بكافة مكوناته الثقافية خلف قيادته لدحر هذا العدوان الذي يشكل تهديدا وجوديا للبلاد في ظل الاعتداءات الممنهجة لهوية السودان الجمعية.