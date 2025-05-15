وزير التربية والتعليم يبحث كيفية اجلاس طلاب غرب دارفور لامتحانات الشهادة السودانية بمحلية ابو حمد

قال وزير التربية والتعليم د.تهامي الزين حجر قال ان ولاية نهر النيل ظلت الداعم للعملية التعليمية وقدمت الانموذج الامثل في التعاون مع جميع الوزارات والولايات في سبيل تجاوز ظروف الحرب بالبلاد.

جاء ذلك خلال زيارته لمحلية ابوحمد وكان في استقباله الاستاذ فخر الدين حسن ابشر ممثل المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد واعضاء حكومة المحلية ولجنة امن المحلية

برفقة الاستاذ بحر الدين ادم كرامة والي ولاية غرب دارفور ود/احمد حامد يسن وزير التربية والتعليم بولاية نهر النيل والدكتور احمد الخليفة عمر وكيل وزارة التربية الاتحادي والاستاذ زكريا محمد فضل وزير مالية غرب دارفور واللواء شرطة مأمون محمد مصطفى مدير شرطة ولاية غرب دارفور وذلك لمناقشة استعدادات الطلاب لامتحانات الشهادة السودانية2024 واستضافة محلية ابوحمد طلاب اقليم دارفور.

فيما طمأن الاستاذ بحر الدين ادم كرامة اهل ولايته لاختيار ولاية نهر

النيل لجلوس ابنائهم لامتحان الشهادة لدورها الكبير في ايواء جميع اهل الولايات المتأثرة بالحرب محييا حكومة الولاية ومحلية ابوحمد.

من جانبه قال الاستاذ احمد حامد وزير التربية والتعليم بالولاية قال “ظللنا في اجتماعات متواصلة للترتيب والاعداد لهذه الامتحانات والترتيب لضيوف الولاية من طلاب الولايات الاخرى”.

معلنا ثقته في ان محلية ابوحمد قادرة على الترتيب والإعداد لاستضافة طلاب ولاية غرب دارفور حتى يؤدوا الامتحانات بصورة مثلى.

فيما عبر د. احمد الخليفة عمر وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية عن شكره وتقديره لولاية نهر النيل التي انجزت كل ملاحم التعليم متمنيا النصر للقوات المسلحة على المليشيا المتمردة في كافة جبهات القتال.

كما رحب المدير التنفيذي بالوفد وأكد استعدادهم لتقديم الدعم اللازم للطلاب من أجل نجاحهم في امتحانات الشهادة.