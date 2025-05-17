«شكلها مضايقني».. رحمة أحمد تطلب مساعدة جمهورها لعلاج آثار حب الشباب

شاركت الفنانة رحمة أحمد متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على «إنستجرام» بصورة من أحد مشاهدها في عمل درامي، وظهرت فيها بوضوح آثار حب الشباب على خدها.

وعلقت رحمة احمد على الصورة قائلة: «حد عنده فكرة ممكن أعمل إيه عشان أعالج الـ acne scars دي؟ عشان مكملة معايا من بعد المسلسل وشكلها مضايقني».

يُذكر أن رحمة أحمد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل «80 باكو»، الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وشاركها البطولة كل:ـ من هدى المفتي، انتصار، دنيا سامي، محمد لطفي، وخالد مختار، والعمل من إخراج كوثر يونس.

المصري اليوم