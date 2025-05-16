الاعيسر: العلاقات بين السودان وجمهورية الصين الشعبية علاقات راسخة وتاريخية

‏سعدت اليوم بزيارة سعادة القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى السودان، السفير تشانغ شيانغ خوا إلى وزارة الثقافة والإعلام.

‏ناقشنا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الإعلامية والثقافية، وأكدنا حرصنا المشترك على توطيد العلاقات بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين.

‏العلاقات بين السودان وجمهورية الصين الشعبية علاقات راسخة وتاريخية، قامت على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة.

‏ونثق بأن الصين، كدولة صديقة، ستواصل دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تقويض الأمن القومي في السودان والإقليم والعالم.

‏لطالما ظلت الصين إلى جانب السودان وشعبه في المحافل الدولية، وكانت حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها.

‏ونأمل أن يتواصل هذا التعاون البناء من أجل مستقبل واعد للبلدين.

‏خالد الإعيسر

‏وزير الثقافة والإعلام

‏الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية