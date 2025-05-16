سياسية
الاعيسر: العلاقات بين السودان وجمهورية الصين الشعبية علاقات راسخة وتاريخية
سعدت اليوم بزيارة سعادة القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى السودان، السفير تشانغ شيانغ خوا إلى وزارة الثقافة والإعلام.
ناقشنا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الإعلامية والثقافية، وأكدنا حرصنا المشترك على توطيد العلاقات بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين.
العلاقات بين السودان وجمهورية الصين الشعبية علاقات راسخة وتاريخية، قامت على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة.
ونثق بأن الصين، كدولة صديقة، ستواصل دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تقويض الأمن القومي في السودان والإقليم والعالم.
لطالما ظلت الصين إلى جانب السودان وشعبه في المحافل الدولية، وكانت حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها.
ونأمل أن يتواصل هذا التعاون البناء من أجل مستقبل واعد للبلدين.
خالد الإعيسر
وزير الثقافة والإعلام
الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية