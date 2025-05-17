قائد قوات الدفاع المدني يؤكد تطوير قدرات الإدارة خلال فترة الحرب

قال الفريق شرطة د.عثمان عطا مصطفى مدير قوات الدفاع المدني إن قواته ظلت منذ بداية معركة الكرامة تعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأنها لم تغادر مناطقها خاصة القيادة العامة ومنطقة كرري العسكرية، مبينا أنها ساهمت في عمليات إسعاف المصابين وعمليات الاجلاء النهري.

و أوضح عطا خلال حفل تكريم قوات الدفاع المدني الذي نظمه مناديب و مرحلي المواد البترولية، أن قوات الدفاع المدني سجلت ملحمة بطولية كبرى في حرائق ميناء بورتسودان ومحطة الوقود الاستراتيجية التي استهدفتها مسيرات المليشيا الارهابية، فضلا عن عملية إطفاء حرائق مصفاة الجيلي التي قال إنها تمت في ظرف 72 ساعة بأيادي سودانية دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.