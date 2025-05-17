ممثل مناديب ومرحلي المواد البترولية بالبحر الأحمر يؤكد انسياب توزيع المشتقات البترولية للولايات

أكد ممثل مناديب ومرحلي المواد البترولية بالبحر الأحمر، ادريس شنقراي، أن خدمة المشتقات البترولية لم تتوقف لكافة الولايات وأنها استؤنفت من بورتسودان عقب محاصرة الحرائق مباشرة وانهم واصلوا عمليات الشحن للولايات وكذلك كافة محطات ولاية البحر الاحمر.

جاء ذلك خلال احتفال تكريم قوات الدفاع المدني الذي نظمه مناديب ومرحلي المشتقات البترولية.

و قال “يجب أن نتفاخر ونتباهى بالابطال الذين ساهموا في إخماد نيران المسيرات التي استهدفت الميناء ومحطة الوقود الاستراتيجية.”

واشار إلى أنهم قدموا درسا في الفداء والتضحية من أجل الوطن ومكتسباته وأكد أنهم في شعبة مناديب ومرحلي المواد البترولية سيظلون جنودا للوطن وداعمين للدولة وسندا للقوات المسلحة في معركة الكرامة.

يشار الى أنه تم تكريم كل من الفريق د. عطا عثمان مصطفى قائد الدفاع المدني ومدير قطاع البترول بالدفاع المدني وقوات الدفاع المدني بالبحر الاحمر والدفاع المدني بهيئة الموانئ البحرية والدفاع المدني بولايات كسلا ونهر النيل والخرطوم.