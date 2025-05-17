التأمين الصحي بجنوب كردفان ينظم ورشة تدريبية حول نظام المطالبات المحوسب

نظمت إدارة التخطيط والبحوث وتقنية المعلومات بفرع التأمين الصحي بجنوب كردفان ورشة تدريبية حول نظام المطالبات المحوسب ذلك بمقرها الرئيسي بكادقلي تحت شعار دقة فعالية كفاءة.

وقال د.الفاضل كامل الدودو مدير الفرع بالولاية في فاتحة الجلسة الافتتاحية ان قيام الورشة التدريبية حول نظام المطالبات المحوسب يأتي امتدادا لأنظمة المشتركين والنظام له ميزات عدة الدقة والسرعة والشفافية بجانب المحافظة على حقوق مقدمي الخدمة واضاف هذا النظام يساعد في تقوية المعلومات وكتابة التقارير كما ايضا يساهم في اجراءات بيانات احصائية للمرضى.

وقال ان الدورة لها اهداف استراتيجية مثل بناء القدرات والتطوير المؤسسي. املا ان يستفيد المشاركين ورفع مقدراتهم في تحقيق تطلعات نظام الجودة الشاملة.

فيما كشف الباشمهندس عامر التوم محمد ناصر مدير ادارة التخطيط والبحوث وتقنية المعلومات ان ادارته مسؤولة عن مراقبة ومتابعة البرامج بشكل سليم والعمل على معالجة الانحرافات في الخطة التشغيلية الموضوعة.

وذكر عامر ان من اهداف الدورة التدريبية المساهمة في تعظيم موارد الصندوق وتوفر الدراسات والبحوث وقاعدة بيانات وتجويد وتحسين الخدمات.