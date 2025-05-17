مجلس الامن يعقد جلسة خاصة عن السودان

أفادت بعثة السودان بنيويورك ان مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا خاصا عن السودان يوم الإثنين 19 مايو لمناقشة التطورات الأخيرة المتمثلة في الاعتداءات على المرافق المدنية والحيوية ببورتسودان ومدن أخرى.

وتشير (سونا) الى ان السودان قد دعا المنظمات الدولية والاقليمية لعقد اجتماعات لبحث العدوان الاماراتي على البلاد، حيث بعث وزير الخارجية السفير عمر صديق برسائل في هذا الصدد الى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية.

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