منظمة كافا للتنمية تعلن عن تأهيل مراكز مجتمعية ومراكز للنساء والفتيات بمحلية مدني

أشاد الأستاذ ياسر نصار مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه الأستاذ إبراهيم رضوان مدير منظمة (كافا) للتنمية٬ اشاد بمشروع الإستجابة للأزمة السودانية وتدريب الباحثين الإجتماعيين على نظام الإحالة الذي تنفذه منظمة كافا للتنمية بالشراكة مع وزارة التنمية الإجتماعية بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني وبتمويل من صندوق السودان الإنساني عبر منظمة رعاية الطفولة العالمية.

وأكد مدير وزارة الرعاية الإجتماعية تعويل الولاية على المنظمات المجتمعية لدرء آثار الحرب وإعادة إدماج المتأثرين في المجتمع. مؤكداً التزام وزارته بدفع الجهود المجتمعية والإنسانية لرتق النسيج الإجتماعي وحل قضايا الطفولة والمرأة.

من جانبه قال مدير منظمة (كافا) إن مشروع الإستجابة للأزمة السودانية يهدف لتقديم التدخلات الشاملة لحماية الأطفال وعائلاتهم إستجابة لأزمة السودان من خلال تأهيل مراكز مجتمعية ومراكز خاصة بالنساء والفتيات بكل من أبو حراز وفداسي بمحلية مدني الكبرى .

كما يعمل المشروع على تدريب الباحثين على مستوى المحلية على نظام الإحالة فيما يتعلق بالعنف المبني على النوع والدعم النفسي الإجتماعي والإسعافات النفسية الأولية وذلك بهدف توفير الحماية للمرأة والطفل وتقوية النسيج المجتمعي .