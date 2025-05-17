اجتماع لجنة إعمار مستشفى ابن سينا يؤكد تقدم أعمال النظافة والتعقيم واستمرار جهود التأهيل

عقد اجتماع لجنة إعمار وإعادة تأهيل مستشفى ابن سينا برئاسة د. محمد إدريس عكاشة، المدير العام للمستشفى، حيث تم استعراض التقدم المحرز في أعمال النظافة والتعقيم التي قطعت شوطاً كبيراً، إلى جانب مناقشة الجهود المبذولة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمستشفى.

وناشد د. عكاشة جميع العاملين بالمستشفى بالعودة والمشاركة الفاعلة في عملية الإعمار، بما يسهم في تسريع استعادة المستشفى لخدماته الطبية الحيوية. كما شدد على أهمية التنسيق لجلب الأجهزة والمعدات التي تعرضت للنهب والتدمير من قبل المليشيات المتمردة.

وجه د. محمد إدريس شكره لجمعية توطين وزراعة الكبد السودانية، تقديراً لدورها الكبير في دعم عمليات النظافة والتعقيم، لا سيما في المستشفى ومركز النزيف المعوي.

من جانبه، أكد د. معتز أحمد البشير، الأمين العام لجمعية توطين وزراعة الكبد السودانية، جاهزية الجمعية الكاملة للمشاركة في إعادة إعمار وتأهيل مستشفى ابن سينا.