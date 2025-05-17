بالصور.. والي الجزيرة يودع الفوج الأول من حجاج الولاية

ودع الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة صباح اليوم من أمام الإدارة العامة للحج والعمرة بمدني الفوج الأول من حجاج الولاية، واشاد الوالي بالترتيبات الإدارية والفنية التي قامت بها الإدارة العامة للحج والعمرة داخل وخارج السودان. مناشداً الحجاج بالدعاء للبلاد بالأمن والإستقرار والنصر لقوات الشعب المسلحة.

من جانبه كشف الأستاذ عبد الواحد عوض حسين مدير إدارة الحج والعمرة بالولاية أن الحملة الأولى من حجاج الولاية تضم 3 أفواج عبر البحر بعدد 147 حاجا. مؤكداً أن إدارته جهزت أفضل الأماكن لسكن حجاج الولاية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة .